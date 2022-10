10 år med Løkke: Møgsager har igen og igen været en del af hans politiske karriere

Ekstra Bladet afslører, at Lars Løkke som partiformand for Venstre har brugt over en million kroner på rejser, hoteller og limousiner som formand for den internationale klimaorganisation Global Green Growth Institute, som er finansieret af bistandsmidler. Løkke har som formand selv været med til at godkende de regler, der tillader, at han rejser på første klasse.