»Taktikkens mester vinder altid«: Vælgerne har stor fidus til Løkke

Samme morgen er Politiken på vej til Horsens for at møde Løkke, der i denne uge fører valgkamp i Jylland. På en fynsk tankstation møder vi tilfældigt finansminister Nicolai Wammen (S). I de seneste dage har andre socialdemokrater, bl.a. folketingsformand Henrik Dam Kristensen og forsvarsminister Morten Bødskov, beskyldt Løkke for at »fedtspille«, når han ikke vil sige, hvem han peger på som statsminister. Det samme citeres Venstres Søren Gade for på forsiden af Ekstra Bladet denne onsdag.