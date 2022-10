Elisabet Svane spørger valgforsker: »Støjbergs magi ser ud til at være stoppet. Kan den komme op at ringe igen?«

Politikens politiske analytiker, Elisabet Svane, og valgeksperten Jesper Claus Larsen har sat hinanden stævne på Messenger for at finde den røde tråd i valgkampen. Er der ved at tegne sig et mønster nu, hvor vi går ind i den sidste uge? Hvem har styrken til at afgøre valget? Hvad er der sket hos de blå? Og hvor står Mette Frederiksen?