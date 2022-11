Valgforsker: »Vi står med en fundamentalt ny situation i dansk politik efter valget«

Politikens politiske analytiker, Elisabet Svane, og valgeksperten Jesper Claus Larsen har sat hinanden stævne på Messenger for at finde den røde tråd i valgkampen. Med kun en dag tilbage er valgkampen, er der i den grad tegn på et opbrud, og det er vanskeligt at forudse resultatet.