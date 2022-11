»Har vi brug for et parti, hvor Safia eller Mohammed føler sig hørt? Eller et parti, som rent faktisk arbejder på at gøre en forskel for Safia og Mohammed?«

Ved valget faldt antallet af folketingsmedlemmer med etnisk minoritetsbaggrund fra fem til to. På sociale medier er der en heftig debat om årsagen til denne underrepræsentation. Skulle man have afholdt sig fra et stemme på Frie Grønne, der ikke kom ind, og i stedet have sendt de tusindvis af stemmer i retning af kandidater med minoritetsbaggrund fra andre partier, der havde bedre chancer? Politiken har talt med to vælgere, som står i hver sin lejr.