Få danskere deltager i politik: »Helt ærligt, skal man ikke være lidt en særlig støbning, hvis man synes, at Clement og partiledere, der taler i munden på hinanden på DR, er interessant?«

Folk, der interesserer sig for politik, er blevet en minoritet, der får en udsøgt service fra medierne med en minut for minut-dækning af, hvem der lige nu nærmer sig målstregen. Men en egentlig bred interesse for, hvad der foregår i de kommuner og regioner, vi skal stemme om ledelsen af 16. november, kniber det med fra både vælgere og medier.

Således har 9 procent af de stemmeberettigede tænkt sig at deltage i et vælgermøde, viser en ny Epinion-spørgeundersøgelse for Constructive Institute, der forsker i journalistik under Aarhus Universitet. Og 71 procent mener, at de politiske kandidater taler udenom, når de går ind i debat med andre.