»Stereo Bar er bare fedt, fordi der er en vild stemning, musik og rigtig billige drinks«

Nattelivets epicenter i København, Vestergade, tilbyder uformel stemning, billige shots og en chance for at møde andre, som bare vil fyre den af. Kunsten er at blive lige akkurat så fuld, at man stadig kan huske aftenen dagen efter. Men ikke alle synes, dagen derpå er lige fed. Politiken tog med på druk.