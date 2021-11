Hvis I vil dæmme op for støj, vold og andre gener i nattelivet, må I genoverveje antallet af beværtninger, der har tilladelse til at servere alkohol hele natten.

Sådan lød opfordringen fra Københavns Politi til Københavns Kommune forud for udarbejdelsen af en ny plan, der skal udstikke retningen for det omdiskuterede natteliv i landets hovedstad, og som et flertal ventes endegyldigt at vedtage på et møde i Københavns Borgerrepræsentation på torsdag.