»Det sejler i affald, tis og bræk«: Flere politikere vil stramme grebet om nattelivet

Med Gothersgade og Vestergade som epicentre har generne fra nattelivet i København nået et niveau, hvor flere politikere mener, at der er behov for et mere kritisk blik på festen.

Sådan lyder det fra flere spidskandidater forud for kommunalvalget, hvor støj, skrald og andre gener fra nattelivet udgør et større tema for især beboerne i Indre By.