Nørrebros ydergrænse kan få nyt kvarter med 1.500 lejligheder

Der er ikke rigtig nogen, der interesserer sig for Rovsingsgade i København – eller rettere for det område langs det, der velsagtens kan kaldes en udkantsgade, hvad enten man ser den fra Nørrebro eller Østerbro. Lidt afsides. Lidt langt væk.

I dag er der firmaer med engrossalg og lige nu også et coronatestcenter. Der er et Shurgard-lagerhotel for dem, der har brug for et pulterrum på afstand af lejligheden. En moske med det prægtige navn Hamad Bin Khalifa Civilisation Center. Adskillige bilforhandlerne har også slået sig ned på området op mod S-togs-skinnerne med linje F mellem Hellerup og Ny Ellebjerg. På Banevingen er det ikke jernbanetrafikken, men biltrafikken det handler om. Porsche, Bentley eller mere økonomisk tilgængelige Skoda og VW-biler sælges.