Alternative fester i København møder opbakning. Spørgsmålet er bare, hvor der skal festes

Hvis man gerne vil feste i København, findes der et alternativ til våde nætter med fadøl og Jägerbombs i Indre By. I en anden af det københavnske nattelivs knudepunkter, Kødbyen, er foreningen Københavns Frie Promotere (KFP) onsdag aften rykket ind. Dog ikke for at drikke sig i hegnet. De har inviteret en rækker kommunalvalgskandidater fra København til debat for at skabe plads til et mere kulturbåret og mangfoldigt natteliv i København.

Foreningen repræsenterer en samling af folk, der arrangerer kuraterede fester. Det er topprofessionelt og kan sagtens tage uger at arrangere, når der eksperimenteres med kunstinstallationer, performances og dj-sets, forklarer Alexander Rydberg fra KFP. Festerne er samtidig et safe space, hvor minoritetspersoner kan undgå diskrimination.