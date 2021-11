Foto fra kommunalvalget i 2017, hvor ni dages politisk dødvande endte med en usædvanlig konstituering i Slagelse. Kommunen kulle ledes af John Dyrby Paulsen (S) (billedet), som efter to år ville overlade de gyldne kæder til Liberal Alliances Villum Christensen. Vrede Slagelse-borgere var mødt op foran rådhuset for at demonstrere modkonstitueringen af byens nye borgmestre. Villum Christensen endte dog med at trække sig, så John Dyrby Paulsen har været borgmester alle fire år.