Alle partier indkaldt til krisemøde i kommune efter stigende coronasmitte

Opdateret 12.12:

Dansk Folkeparti i både Odsherred og Vordingborg Kommuner har valgt at indstille dele af sin valgkamp.

Det skyldes et stigende antal smittede med coronavirus i samfundet.

»Vi er super kede af at måtte gøre det, men vi kan simpelthen ikke udholde tanken om potentielt at være smittebærere, når vi deltager i så mange debatter med mange forskellige mennesker«, siger DF’s borgmesterkandidat i Odsherred, Julie Jacobsen, til DR Nyheder

Corona i Vordingborg Kommune Der er de seneste dage fundet 162 smittetilfælde i Vordingborg Kommune. Det giver en incidens på 358,1 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Det er cirka halvt så meget som incidensen i landets for tiden hårdest ramte kommune, Albertslund, hvor der er714,9 smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge.

Især torsdag og fredag blev der fundet en del smittede.

En stor del af dem er i alderen 20-39 år, men der er konstateret smittede i alle aldersgrupper. Kilde: Statens Serum Institut Vis mere

Partiets kandidater vil derfor ikke længere deltage i indendørsdebatter og arrangementer.

Det samme gælder i Vordingborg Kommune, skriver DF-spidskandidat Søren Hansen på Facebook.

»Dansk Folkeparti vil, i den resterende del af valgkampen, ikke være deltagende i paneldebatter eller på anden måde face-to-face-arrangementer«, lyder det.

Søren Hansen blev søndag testet positiv for coronavirus, efter at han havde været sammen med en smittet kollega. Vedkommende havde deltaget i et vælgermøde på Bogø tirsdag.

Efter mødet er flere kandidater og borgere blevet testet coronapositive, skriver TV 2 Øst.

Krisemøde med alle partier

Situationen i Vordingborg er efterhånden så grel, at alle partier er indkaldt til møde i dag klokken 15. Her skal de diskutere, hvordan valgkampen fremadrettet skal foregå, fortæller 2. viceborgmester Michael Seiding Larsen (V) til Politiken:

»Det skal drøftes, om alle partier skal lægge den fysiske valgkamp til ro«.

»Min frygt er, at det eskalerer fuldstændigt. Og tester man positiv nu, skal man holde sig isoleret i otte dage. Men vi skal jo kunne være der på valgnatten for at konstituere os«.

Er du med på, at I alle indstiller valgkampen i Vordingborg?

»Det lyder ganske fornuftigt og som det mest rigtige at gøre i dette øjeblik. Alt andet lige kommer folkesundheden før valgdebatter«, siger Michael Seiding Larsen.

Søren Hansen og de andre kandidater fra Dansk Folkeparti vil ’forsøge at dele deres budskab på Facebook’.

»Der er ikke nogen, der har lyst til at få det her. Jeg har ikke det, der minder om et symptom, men der er mange, der bliver hårdt ramt, selv om de er