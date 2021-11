Krisemøde i Vordingborg ender uden aflyst valgkamp

Coronasmitten har bredt sig under kommunalvalgkampen i et omfang, så de politiske partier i Vordingborg mandag var indkaldt til krisemøde.

Og det bliver altså ikke alle partier, som dropper resten af deres valgkamp, men der er blevet enighed om, at der skal tages ekstra hensyn på de resterende vælgermøder.

Det fortæller Karina Fromberg, der er borgmesterkandidat og gruppe for Venstre i Vordingborg Kommune.

»Vi er blevet enige om at lave en henstillingserklæring til de arrangører, der er tilbage på de sidste møder, om at der skal tages nogle ekstra hensyn i forbindelse med håndhygiejne, afstanden til hinanden, og at vi som politikere og tilhørere ikke deler mikrofoner«.

»Det, at mikrofoner skal gå fra hånd til hånd, ønsker vi på ingen måde nu«, siger hun mandag aften.

Partierne er blevet enige om, at de ikke møder fysisk op til et møde på Vordingborg Uddannelsescenter fredag.

Pædagoger aflyser også møde

Men det er ikke kun politikerne, der melder fra. Mens partierne drøftede spørgsmålet om, hvordan valgkampen skal foregå frem mod kommunalvalget 16. november, tikkede en besked ind.

Den var fra pædagogernes landsforbund, Bupl, der skulle stå for et møde tirsdag, som nu er aflyst.

Bupl Sydøst skriver i en pressemeddelelse, at de er møgærgerlige over aflysningen, som skyldes en lokal stigning i coronasmitten.

Det er blandt andre politikere, der er bekræftet smittet med covid-19.

Ifølge TV 2 Øst er mindst fem personer i panelet til et vælgermøde tirsdag i sidste uge konstateret smittet efterfølgende. Det gælder også flere blandt publikum.

Det har ført til, at Dansk Folkeparti og Radikale i Vordingborg har indstillet resten af valgkampen. Partierne kunne mandag ikke blive enige om, at alle dropper kampen.

»Det var forskelligt fra parti til parti, men vi respekterer, at alle de enkelte partier kan have forskellige holdninger til det her«, siger Karina Fromberg.

Hun oplyser, at hun selv planlægger at deltage i vælgermøder den kommende tid, mens andre i Venstre af forskellige årsager ikke ønsker at deltage.

Der er på nuværende tidspunkt ingen restriktioner fra myndighederne, som kræver, at partier indstiller dele af valgkampen.

ritzau