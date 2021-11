Alle kommuner opruster: KL frygter lav valgdeltagelse efter stigende smitte

Kommunernes Landsforening, KL, er bekymret for, at den stigende smitte vil få nogle vælgere til at blive hjemme i stedet for at gå ned og stemme til kommunal- og regionsrådsvalget.

Direktør Kristian Vendelbo forsikrer derfor nu om, at de sundhedsmæssige foranstaltninger har højeste prioritet i kommunerne.

»Det er i det lys, vi har oprustet gevaldigt på kommunikationen og på det, der sker ude på valgstederne. Alle kommunerne er i gang med at opruste på afstand, afspritning, hygiejne og udluftning«.

Danskerne skal til stemmeurnerne tirsdag. Men demokratiets festdag løber af stablen efter en periode, hvor smittetallene med coronavirus har været stigende.

De har ligget et godt stykke over 2000 dagligt smittede i flere dage. Over 300 er indlagt på hospitalerne.

Ud over frygten for smitte er der en række prekære praktiske udfordringer, når et valg afholdes oveni en verdensomspændende pandemi.

Eksempelvis må valgstederne på grund af udleveringsregler ikke bare give mundbind til vælgerne fra en pakke med flere bind i. Derimod må der gerne udleveres mundbind i enkeltpakninger.

Valgtilforordnede får dog lov at få et mundbind fra en pakke, såfremt de ønsker det.

De kommunale valgsteder har ikke ret til at afvise smittede personer eller nære kontakter, som burde isolere sig. Valghandlingen er sikret i loven.

Men Kristian Vendelbo tror ikke, det bliver et stort problem.

»Der er så meget opmærksomhed på det og så mange foranstaltninger. Nogle vil pakke det personale, der skal tage imod stemmer fra smittede, ind i værnemidler. Der kan være udendørs afstemningssteder. Og mange steder har man også mulighed for at stemme fra sin bil, hvis man er smittet«.

»Opmærksomheden er så stor, at risikoen er minimal«, siger Vendelbo.

Statsminister Mette Frederiksen (S) bekræftede på et pressemøde mandag aften, at der bliver mulighed for at stemme udendørs.

Derudover kan man som borger selv medbringe eget skriveredskab eller mundbind, såfremt man ønsker det.

ritzau