Nye Borgerlige går fra 1 til 64 mandater på landsplan

En målsætning om 10 pladser i landets byråd og kommunalbestyrelser er blevet betegnet som svær at misse for Nye Borgerlige. Og det har partiet da også slået med længder, da det har fået 64 politikere valgt ind på landsplan. Det stod klart natten til onsdag, hvor alle stemmerne er talt op.

Partiformand Pernille Vermund fejrede sejren i Fredericia sammen med partifæller i en lejet lounge på byens fodboldstadion.

»Det er langt over forventning. Vi har sat et mål på 10 mandater, og vi har nået langt mere end det. For et nyt parti, der kun er seks år gammelt, er jeg ret godt tilfreds. Det er virkelig mange menneskers indsats, der har gjort, at det her er lykkedes«, sagde Pernille Vermund, inden de endelige resultater lå klar.

Nye Borgerlige fik ved seneste kommunalvalg i 2017 kun en enkelt politiker valgt ind i form af Mette Thiesen, der blev valgt i Hillerød Kommune. Siden har en række politikere skiftet parti og meldt sig ind i Nye Borgerlige, så der samlet er otte mandater fordelt på syv kommuner. På landsplan er partiet gået frem til 3,6 procent af stemmerne mod 0,9 procent i 2017.

Beskeden målsætning

Flere kommentatorer har påpeget, at det var en meget beskeden målsætning med 10 mandater til valget i 2021 set i lyset af partiets store fremgang i de landsdækkende meningsmålinger siden det seneste valg for fire år siden. Nye Borgerlige fik ved folketingsvalget for to et halvt år siden 2,4 procent af stemmerne. Men partiet har i de seneste meningsmålinger fra analyseinstituttet Voxmeter ligget til 6-7 procent.

Pernille Vermund stod klinet op ad storskærmen i loungen og fulgte resultaterne, som de rullede ind. Hun havde sin mobiltelefon i hånden og ringede rundt til kandidaterne i de kommuner, hvor partiet så ud til at få et mandat ind i kommunalbestyrelsen. Med hensyn til konstitueringerne var linjen klar.

»Linjen er den, at hvis der er et borgerligt flertal, bakker vi op om en borgerlig borgmester. Vi vil ikke have, at borgerlige stemmer misbruges til at flytte et flertal, der er blåt, til at skabe en rød borgmester. Bare fordi der lokkes med eksempelvis en udvalgspost. Det bryder jeg mig ikke om. Det er at holde danskerne for nar«, sagde Pernille Vermund.

ritzau