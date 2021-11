LA går tilbage på landsplan og mister de fleste pladser i byråd

Kommunalvalget har ikke kun budt på markant tilbagegang til Dansk Folkeparti, men også til Liberal Alliance, som derfor fremover kun vil være repræsenteret i fem kommuner med i alt ni politikere. Ved valget i 2017 fik partiet 28 byrådsmedlemmer, men siden har næsten halvdelen forladt partiet. Ifølge partiets hjemmeside havde LA forud for valget pladser i 14 af landets byråd med samlet 15 politikere. Det skal ses i lyset af, at en lang række politikere har forladt partiet de seneste år – blandt andet efter uro oven på folketingsvalget i 2019.

Partiet stillede op i 66 kommuner ved kommunalvalget i 2021. På landsplan har 1,4 procent af vælgerne sat kryds ved partiet, hvilket er knap en halvering fra 2,6 procent for fire år siden.

Den helt store solstrålehistorie for partiet er i Solrød, hvor Liberal Alliance kommer ind med tre mandater. Ved valget i 2017 fik partiet kun et enkelt mandat i kommunen. Partiet er i Solrød med til at sikre et magtskifte i kommunen, da Venstre mister borgmesterposten, som partiet ellers har siddet på i 15 år. Støtten fra LA sikrer, at socialdemokraten Jonas Ring Madsen bliver borgmester, skriver TV 2 Lorry.

Derudover går Liberal Alliance fra to til tre mandater i Norddjurs. I København vinder partiet et enkelt mandat, hvilket er en halvering fra valget i 2017. I hovedstaden har det været LA-profilen Ole Birk Olesen, som har været spidskandidat. I Roskilde får LA et enkelt mandat. Partiet holder derudover fast ved sit ene mandat i Faxe Kommune.

Liberal Alliance står til noget højere opbakning på landsplan, end resultatet ved kommunalvalget afspejler. Hvis der var folketingsvalg i morgen, ville Liberal Alliance få 2,7 procent af stemmerne, viser den seneste meningsmåling fra Megafon. Ved folketingetsvalget i 2019 fik partiet 2,3 procent.

