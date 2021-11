Nu kaster han håndklædet i ringen: Afviser at genopstille som formand ved muligt ekstraordinært årsmøde

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, beder partiets hovedbestyrelse om at indkalde til et ekstraordinært årsmøde, hvor partiet kan vælge en ny formand. Det sker efter endnu et valgnederlag med Thulesen Dahl som formand.

»Der kommer også et punkt på dagsordenen, der hedder ekstraordinært årsmøde med valg af ny formand, fordi det er klart, at med det resultat vi har fået, så er det en situation, hvor jeg også må påtage mig mit ansvar. Og vi står i en situation, hvor jeg vurderer, at der godt kan være brug for, at man prøver noget helt nyt«, siger Kristian Thulesen Dahl.

Stiller du selv op til det ekstraordinære årsmøde?

»Nej, det er klart, at et ekstraordinært årsmøde - hvis hovedbestyrelsen beslutter det - så er det jo en situation, hvor det bliver lavet, for at vi kan starte på en frisk og komme ud af det dødvande, som vi har været i igennem de seneste par år«, siger Th