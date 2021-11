Thulesen Dahl åbner for snarligt valg af ny DF-formand

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, har indkaldt hovedbestyrelsen til et møde i weekenden, efter at partiet har lidt et stort valgnederlag.

Det siger han til medier, inden han går ind til gruppemøde.

På mødet vil han anmode hovedbestyrelsen om at indkalde til et ekstraordinært årsmøde, så der kan vælges ny formand.

»Jeg lægger op til en grundig evaluering, og hvis man som formand lægger op til det, så skal man også som formand være villig til, at det er ens egen post, som bliver sat ind i forhold til det«, siger han.

Adspurgt om han selv stiller op til formandsposten, svarer han:

»Nej, det er klart, at hvis der bliver indkaldt til årsmøde, så er det en situation, der bliver lavet for at starte på en frisk«.

Han siger også, at han bliver som formand den kommende tid og tager ansvar for at ’køre processen igennem’.

Opdateres ...

Ritzau