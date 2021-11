S-profil tager magtfuld formandspost i regionerne fra V

Anders Kühnau (S), der er formand i Region Midtjylland, kommer i de næste fire år til at besidde den magtfulde formandspost i interesseorganisationen Danske Regioner.

Det oplyser han til Ritzau.

Han overtager dermed posten fra Stephanie Lose (V) fra Syddanmark, som har siddet på posten siden sidste regionalvalg i 2017.

Det er Radikale Venstre, som har afgjort formandsopgøret, efter at partiet har meddelt, at det peger på S-formanden. Dermed er der et flertal for ham.

Radikale Venstre var også tungen på vægtskålen i Danske Regioner efter det seneste valg.