Drama om borgmesterposten i Albertslund

Artiklen er opdateret klokken 23.55.

Socialdemokratiet bryder konstitueringsaftale i Albertslund Kommune, der tidligere onsdag aften gav SF borgmesterposten.

Steen Christiansen fortsætter alligevel som borgmester i stedet, oplyser han i mail.

Han har samlet et flertal sammen med De Konservative, Enhedslisten, Venstre og Dansk Folkeparti, mens De Radikale bliver inviteret til at træde ind i aftalen.

I den brudte konstitueringsaftale fik SF’s Vivi Nør Jacobsen borgmesterposten med støtte fra Steen Christiansen og Socialdemokratiet samt De Radikale.

SF's Vivi Nør Jacobsen, som først blev kåret til Albertslunds nye borgmester

SF's Vivi Nør Jacobsen, som først blev kåret til Albertslunds nye borgmester

»Først og fremmest tillykke til SF med borgmesterposten. Valgets tale er klar, og vi lytter i Socialdemokratiet til borgerne«, sagde Steen Christiansen tidligere på aftenen til sn.dk.

»Vi vil med aftalen med SF og Det Radikale Venstre og den øvrige kommunalbestyrelse fortsat arbejde for en progressiv udvikling af Albertslund med fokus på børn, velfærd og den grønne omstilling«, lød det fra Steen Christiansen.

Kort før midnat er der nye toner fra Steen Christiansen, der har været borgmester siden 2010.

»Jeg er glad for opbakningen til at kunne fortsætte som borgmester og ikke mindst på baggrund af en konstitueringsaftale, som sikrer et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Det vil jeg bestræbe mig på at leve op til i valgperioden«, siger han i mailen.





Ritzau