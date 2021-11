Stemmeflugten fra Socialdemokratiet i København betyder, at en af partiets erfarne medlemmer ikke længere skal sidde i Borgerrepræsentationen.

Jesper Christensen har ellers været et kendt ansigt for partiet efter at have været socialborgmester og senest børne- og ungdomsborgmester. Men tilbagegangen på lidt over 10 procentpoint koster pladser på rådhuset. Og han er ikke kommet med over målstregen.