Bykonge går på pension efter valgnederlag

Ishøjs siddende borgmester, Ole Bjørstop, går på pension, når hans periode udløber 31. december. Det siger han til Ekstra Bladet.

Ved tirsdagens kommunalvalg fik Bjørstorp og hans nye liste, Ishøjlisten, ellers et flot valg med 16,4 procent af stemmerne. Det gav tre pladser i byrådet, hvilket ifølge Bjørstorp selv var godkendt.

»Vi har fået vores liste ind med tre mandater. Det er jeg tilfreds med. De andre kører det videre. Det er fint nok«, siger han torsdag til Ekstra Bladet.

Bjørstorp har tidligere været medlem af Socialdemokratiet i mange år og siddet som borgmester i Ishøj for partiet i 20 år. Men sammen med to andre socialdemokratiske medlemmer af byrådet brød han i februar ud og stiftede Ishøjlisten. Det skete, efter at han var blevet væltet som spidskandidat i Socialdemokratiet, hvor han havde mistet opbakning.

Det skyldtes blandt andet, at det kom frem i Ekstra Bladet, at han havde misbrugt sin tjenestebil til privat kørsel, hvilket er imod reglerne. Fordi Bjørstorp tog to kolleger med sig, da han forlod Socialdemokratiet, gik partiet fra 11 til 8 mandater i byrådet.

Det betød, at de mistede deres absolutte flertal – et flertal, som det ved tirsdagens valg ikke lykkedes at få tilbage, da de endte med 9 af de 19 mandater i byrådet. Alligevel havnede borgmesterkæden i hænderne på Merete Amdisen, som også var den, der vippede Bjørstorp af pinden som socialdemokratisk spidskandidat.

Bjørstorp siger til Ekstra Bladet, at han har nået, hvad han ville, og at hans mission var at få sit parti i byrådet.

Adspurgt om, hvorvidt missionen vel også var at blive borgmester, svarer han:

»Jo. jo. Men det kunne ikke lade sig gøre. Jeg har været borgmester i snart 22 år. Det er fint«, lyder det.

Ny borgmester ærgrer sig på hans vælgeres vegne

Den kommende borgmester kalder Bjørstorp »en udmærket borgmester for Ishøj Kommune«. Alligevel er det »synd, at han vælger at afslutte på det på denne måde«.

»Over 500 vælgere har sat deres kryds ud for hans navn på stemmesedlen. Det må være en skuffelse for dem, at han nu nedlægger sit mandat«, siger Merete Amdisen til Ekstra Bladet.

Ole Bjørstorp har været en markant stemme for Ishøj og har ofte markeret sig i debatten om etniske minoriteter. I coronatiden har han også haft sin sag for. Ishøj har i perioder været den kommune med det højeste smittetryk i landet. Det har ført til lokal nedlukning af skoler og daginstitutioner i perioder, hvor der ellers blev åbnet andre steder. Noget, som borgmesteren kritiserede højlydt.

Ole Bjørstorps pensionering skal endeligt vedtages af byrådet.

