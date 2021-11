Venstre jublede for tidligt: Mister borgmesterpost

Der er alligevel ikke genvalg til Egedals borgmester, Karsten Søndergaard (V), som det ellers blev meldt ud efter tirsdagens kommunalvalg.

En ny konstituering gør i stedet Vicky Holst Rasmussen (S) til borgmester fra årsskiftet. Opbakningen rækker fra Konservative til Enhedslisten.

»Der var et bredt ønske om en bredere konstituering end den, der forelå på valgnatten«, siger den kommende borgmester til TV 2.

Venstre har haft magten i kommunen, der ligger i Nordsjælland, siden 2010. Men nu ser magten altså ud til at skifte fra det nye år.

Karsten Søndergaard bekræfter over for TV 2, at han har hørt, at en ny konstituering er på plads. Han kender dog ikke detaljerne.

Venstre og Socialdemokratiet gik begge et mandat tilbage ved tirsdagens valg og har hver fem mandater i Egedals byråd fra næste år. Der er 21 pladser i byrådet.

ritzau