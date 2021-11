For sent afleveret kuvert koster borgmester posten

Hvis Lejres borgmester, Carsten Rasmussen (S), ærgrer sig over at skulle give posten videre til Venstres Tina Mandrup, er der ikke meget at sige til det.

Det var nemlig en for sent afleveret blanket, som var med til at tippe flertallet i kommunen ved tirsdagens kommunalvalg. Det skriver sn.dk.

Enhedslisten ville gerne indgå i et valgforbund med Socialdemokratiet og SF ved valget, men det lykkedes ikke, da en blanket blev afleveret for sent.

Var det sket til tiden, havde partiet fået et ekstra mandat ved tirsdagens valg. Mandatet gik derimod til Konservative, og så var der i stedet et borgerligt flertal.

Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti kunne mønstre 13 mandater og et flertal. Der er 25 medlemmer i kommunalbestyrelsen.

»Tallene viser, at valgforbundet havde udløst et mandat mere til Enhedslisten på bekostning af den borgerlige side«.

»Så i dette tilfælde har en teknisk fejl flyttet flertallet«, siger lektor Flemming Juul Christensen fra Roskilde Universitet til sn.dk.

ritzau