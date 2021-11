28-årig stemmesluger bliver Liberal Alliances første borgmester

Emil Blücher (LA) står til at blive ny borgmester i Solrød Kommune, skriver DAGBLADET.

Det er konklusionen efter at Venstre, Konservative og Havdruplisten nu har valgt at pege på det 28-årige byrådsmedlem som borgmester. LA er blevet det fjerdestørste parti i kommunen og får – ligesom Konservative – 3 ud af de 19 pladser i byrådet. Det er for LA en fremgang på to mandater. Socialdemokratiet har ved kommunalvalget bevaret sine fire mandater, mens Venstre er blevet halveret fra otte til fire mandater.