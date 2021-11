Nyligt genvalgt borgmester ramt af coronavirus

Aarhus’ nyligt genvalgte borgmester, Jacob Bundsgaard (S), er smittet med coronavirus. Det skriver han i et Facebook-opslag.

»Jeg er desværre, som alt for mange andre danskere, blevet smittet med coronavirus«, skriver han.

Han fik i weekenden mistanken om, at han muligvis var smittet. Han gik derfor i selvisolation. Han har kun milde symptomer og ærgrer sig mest over, at han ikke kan være med i det arbejde, der ligger efter valget. I opslaget opfordrer han alle, der har været sammen med ham siden onsdag, til at blive testet.

»Har man været nær kontakt (det vil sige, at man har opholdt sig tæt på mig i mere end 15 minutter), skal man lade sig teste på fjerde og sjette dagen for seneste kontakt«, skriver han.

Borgmesteren vil så vidt muligt deltage i sine planlagte aktiviteter virtuelt. Jacob Bundsgaard måtte notere sig tilbagegang ved valget i sidste uge, men det lykkedes ham alligevel at beholde borgmesterstolen i Aarhus. Det lykkedes alligevel ham og Socialdemokratiet at skabe et flertal i byrådet sammen med SF, Enhedslisten og De Radikale.

ritzau