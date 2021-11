Begynderfejl sender ’forkert’ kandidat i byrådet

Ni dage efter kommunalvalget er Nye Borgerlige i Viborg Kommune ramt af voldsom intern uro.

Partiet fik et enkelt mandat valgt ind i byrådet, men til manges store overraskelse gik pladsen ikke til den kandidat, der fik flest personlige stemmer, Jakob Svendsen fra Vorning.

Mandatet gik derimod til spidskandidat Leo Nørgaard, som kun fik næstflest stemmer.

Det var en klar fejl, erkender partiets forholdsvis nye formand i Viborg Kommune, Laust Nørskov, som over for TV Midtvest uden tøven påtager sig ansvaret.

»Jeg er ked af, at vi er kommet så skidt i gang. Det må jeg indrømme, men sket er sket«, siger han til TV Midtvest.

Formanden lavede en fejl

Fejlen med de store konsekvenser bunder i den opstillingsform, som partierne vælger til hvert valg.

Nye Borgerlige i Viborg stillede op på en partiliste. Det betyder, at nummer et på listen - som i dette tilfælde altså var Leo Nørgaard - får tilført alle listestemmer, indtil der er nok til et mandat.

Men det var slet ikke planen, at Nye Borgerlige skulle stille op på en partiliste.

Planen var at lave en sideordnet opstilling - en form som langt de fleste partier anvender. Her går pladserne til de kandidater, der får flest personlige stemmer. Men da formand Laust Nørskov skulle udfylde kandidatlisten, kom han ifølge eget udsagn til at lave den afgørende fejl. Han satte kryds ud for partiliste i stedet for sideordnet opstilling.

»Jeg har simpelthen sat krydset det forkerte sted, og det er derfor, at det er gået så galt. Jeg vidste ikke bedre - jeg var ikke klar over, at jeg lavede en fejl«, forklarer han til TV Midtvest.

Det var Nye Borgerliges landssekretariat, der gjorde Viborg-afdelingen opmærksom på fejlen. Men da var fristen overskredet, og der kunne ikke rettes op på fejlen, forklarer Laust Nørskov.

Forløbet møder nu voldsom kritik fra det menige medlem af Nye Borgerlige, Benny Regner fra Viborg. Han opfordrer Leo Nørgaard til at trække sig.

»Han sidder på en fejl. Hvem vil sidde fire år på en fejl? Den kan vi rette op på, og det gør vi ved, at han trækker sig«, siger Benny Regner til TV Midtvest.

Leo Nørgaard har torsdag ikke ønsket at udtale sig til TV Midtvest, men Laust Nørskov forventer, at han vil være at finde i byrådet efter nytår.

Det er ikke lykkedes at træffe Jakob Svendsen, der altså var blevet valgt, hvis der ikke var lavet en fejl. Heller ikke Nye Borgerliges sekretariatschef Anders Toft Hansen har været at træffe for en kommentar.