Bayram Yilmaz kom fra Tyrkiet for 20 år siden for at leve i et land, hvor lønnen bliver udbetalt, arbejdsgiveren ikke er en slavepisker, og folk ikke går rundt og slår hinanden ned. Nu bor han i Farum og er tilsynsfører hos ISS. Hans medarbejdere søger også den danske drøm.

Danmark ville ikke blive gjort rent, hvis det ikke var for de mange indvandrere Da Bayram var 18 år, sagde hans tyrkiske far, at Danmark var et land med mennesker, der behandler andre mennesker som mennesker. Bayram tog hertil og begyndte at gøre rent.