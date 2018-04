Serie

Bayrams hold

Beskæftigelsen stiger mest blandt ikkevestlige indvandrere. De udfører det arbejde, danskerne ikke gider.

Bayram Yilmaz kom fra Tyrkiet for 20 år siden for at leve i et land, hvor lønnen bliver udbetalt, arbejdsgiveren ikke er en slavepisker, og folk ikke går rundt og slår hinanden ned. Nu bor han i Farum og er tilsynsfører hos ISS. Hans medarbejdere, heriblandt Nikolay Yordanov, søger også den danske drøm.

I denne serie skriver Politiken om Bayrams rengøringshold.