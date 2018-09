»Det der skrives nu, er noget alle skal læse« Landets plejepersonale bruger halvdelen af deres arbejdsdag på at skrive: Har skiftet sengetøj, ser brunlig afføring, har givet et bad. Det skal nu mindskes med regeringens afbureaukratiseringsreform. Personalet skal have mere tid til de ældre.

På plejecentret Marie Louise Hjemmet i Brønshøj ligger opholdsstuen med det lilla linoleumsgulv øde hen.

Frokosten er lige fortæret. Det Brune Punktum spiller over radioen, og en beboer tager sig en skraver i sin kørestol ved vinduet. Resten af beboerne slår mave i deres lejligheder bag lukkede grå døre, som ligger langs lange gange. Dog står én dør åben.

»Jeg skal op og have mig en kop kaffe, så du kan gå med mig«, siger Ester Serritzlev og trasker med sin rolator mod elevatoren.

Vi kører op på førstesalen, hvor eftermiddagskaffen står klar og fjernsynet viser Ove Sprogø. Ester Serritzlev skænker sig en kop sort kaffe og plopper to kuverter kaffefløde ned i.

Hendes rare smil breder sig til alle de dybe folder i ansigtet, mens hun cirkulerer i opholdsstuen og finder sig en plads i lædersofaen over for beboeren Ruth.

»I morgen kommer jeg i Politiken, Ruth«, fortæller hun.

Politiken er på besøg på Marie Louise Hjemmet i forbindelse med regeringens nye afbureaukratiseringsreform, som foreslår ændringer, der skal give mere tid med de ældre og færre tid til at skrive om dem.

Slut med papir og pen

Ester Serritzlev har boet her i 7 år. Hun har oplevet travle tider, hvor personalet skrev alting ned og ikke havde tid til at planlægge aktiviteter. Men sidste år, længe før afbureaukratiseringsreformen, blev mapper med lange håndskrevne dagsrapporter afskaffet.

I stedet har de nu digitale systemer, hvor de ikke længere noterer normal afføring, normalt sengetøjsskift og konstante spisevaner, men i stedet om det unormale og nødvendige.

»Vi har aktiviteter hver formiddag, det havde vi ikke før i tiden«, fortæller Esther og fortsætter: »Der er aldrig nogen, der er alene, her er altid en til at passe på os«.

Hendes virkelighed har resten af landets ældre nu udsigter til med afbureaukratiseringsreformen.

Regeringen foreslår deri, at forsimple dokumentationskrav, færre krav til medicinregistrering, færre krav til indberetning af utilsigtede hændelser og skabe bedre kontakt i Det Fælles Medicinkort (FMK) mellem sygeplejefagligt personale og den almene læge.

Politiken forlader Ester Serritzlev for en stund for at tale med forstanderen Sussie Lysholm og souschefen Pina Kunstek om, hvad den nye reform kommer til at betyde.

De er et friplejehjem og har sidste år indrettet sig med noget, der ligner regeringens nye forslag.

»Det har påvirket vores dagligdagsting og skabt mere ro. Beboerne er tilfredse og ikke påvirkede af personale, der skynder sig frem og tilbage til boligen - nu sker dokumentationen i boligen sammen med beboeren«, forklarer Sussie Lysholm.

Førhen skrev de alting ned i frygt for ikke at opfylde kravene. De skrev, når beboerne havde det godt, og når de havde det skidt. Alt var i hånden, hvor opdateringer krævede et nyprintet papir, der på ny skulle udfyldes:

»Det der skrives nu, er noget alle skal læse«, siger Sussie Lysholm.

Selvom det meste af reformen er gammelt nyt for dem, er de glade for at se punktet om forbedring af FMK.

»Det væsentligste er at få kigget på kontakten mellem lægen og plejehjemmet og få vejledning til at bruge medicinkortet korrekt«, siger Pina Kunstek.

De fortæller, at recepter ofte bliver lagt forkert ind, hvilket betyder, at plejecentrets personale skal bruge tid på at sidde i telefonkø for at få kontakt til lægen. Den tid vil de hellere bruge med beboerne.

I opholdsstuen har tiden stået stille. Ove Sprogø underholder stadig, kaffen holder varmen i termokanden, og Ester Serritzlev sidder endnu med Ruth.

Politiken spørger Ester Serritzlev, hvad hun håber, at afbureaukratiseringsreformen kan kaste af sig.

»Det ville da være rart, hvis de havde mere tid til at tale med os«.