Seksuelt misbrugte venter på hjælp i mere end to år

I en stor villa på det indre Frederiksberg ligger ét af tre Centre for Seksuelt Misbrug (CSM), CSM Øst, hvor voksne med senfølger fra seksuelle overgreb i barndommen kan få hjælp. Her er ventetiden i øjeblikket på op til et år - og det er ikke engang en af de længste. På de andre centre er ventetiden aktuelt op til to år og syv måneder.

I Politiken i dag står to kvinder frem og fortæller, at de har ventet i henholdsvis fire år og 8 måneder.



Behovet for hjælp er langt større end centrenes kapacitet, vurderer professor i psykotraumatologi ved Syddansk Universitet Ask Elklit. Det har han fundet frem til via en række undersøgelser, som han lavede for Socialstyrelsen i 2015.

De voksne kæmper med senfølger efter seksuelle overgreb - alt fra angst og PTSD til at have meget svært ved at skabe relationer til andre mennesker. Ask Elklit efterlyser flere midler, så centrene kan oprette flere pladser og dermed lette presset fra ventelisterne:

»Vi har dokumenteret høj effekt af behandlingen, så det undrer mig, at der ikke er skabt flere behandlingspladser. Der er et hav af incestofre, der aldrig får den hjælp, de har brug for, og i stedet ender de i stofmisbrug, psykiatrien eller i fængsler - hvorfor ikke hjælpe dem tidligt og godt?«

Ask Elklits regnestykke lyder sådan her:

»Der er brug for 800 behandlingspladser per år fordelt på fem regionale centre, hvoraf flere skal have satellitter (red. underafdelinger), for at der ikke skal være urimelig lang transporttid. Prisen er 72.000 kroner per person og ender i alt på en udgift på cirka 60 millioner om året«, fortæller Ask Elklit.



Men i seneste satspuljeaftale for 2017-2020 er der afsat 45,4 millioner kroner i alt til de tre centre fordelt på en fireårig periode.

Skarp prioritering

På CSM Øst, som har den korteste venteliste på et år, er de nødt til at prioritere for både at hjælpe ordentligt og flest muligt, siger psykolog og behandlingskoordinator Malene Kaae.

»Vi er hele tiden i en afvejning af, at vi skal hjælpe folk grundigt, men vi skal også sørge for at ventelisten ikke eksploderer. Så hvordan lægger vi snittet?«

På CSM Øst prioriterer de ikke i første omgang de problemer, der kommer fra eksempelvis stofmisbrug, vold og omsorgssvigt, som mange af de voksne med senfølger også kan have.

I stedet prioriteres det de ser som specifikke senfølger fra seksuelle overgreb i barndommen: PTSD, kompleks PTSD og relationelle vanskeligheder, hvor man har svært ved at mærke og sætte grænser, har svært ved at passe på sig selv i relationer, har skam, skyldfølelse og problemer med at etablere et velfungerende sexliv.

»Vi prøver konkret at fokusere på specifikke senfølger efter overgrebene, og så tænker vi, at det, der skyldes en dårlig opvækst, kan klienterne få hjælp til andre steder, så vi bruger vores kræfter bedst på det, der er vores specialområde«, forklarer Malene Kaae.

CSM Syd gør de det lidt anderledes. Centerleder Camilla Carlsen Bechsgaard oplyser, at de behandler klienternes problematikker samlet.

»Seksuelle overgreb finder ofte sted i familier, der også er grænseløse på andre måder, hvor man eksempelvis bliver vidne til, at forældre banker hinanden, eller der er psykisk omsorgssvigt. Vi ser det hele menneske med det, de nu er vokset op i og behandler overgrebet som en del af den samlede helhed af udfordringer«, fortæller Camilla Carlsen Bechsgaard.