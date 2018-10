S, V, R og DF vil give flere midler til at behandle seksuelt misbrugte Fire satspuljepartier er enige om, at de lange ventelister til de tre Centre for Seksuelt Misbrug skal afskaffes med flere midler fra satspuljen.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre vil på de kommende satspuljeforhandlinger foreslå flere midler til de tre Centre for Seksuelt Misbrug (CSM), så ventelisterne på op over to år kan blive bragt ned.

»Efter min bedste overbevisning, er det en gigantisk skandale, at de allermest udsatte mennesker, vi overhovedet har i vores samfund, bliver mødt af over to års venteliste, når de endelig er klar til at få behandling«, siger Pernille Rosenkrantz-Theill, socialordfører i Socialdemokratiet.

Senfølgeområdet er yderst nedprioriteret i samfundet, mener Pernille Rosenkrantz-Theill, der ud fra tidligere undersøgelser på området kan konstatere, at der ikke er viden om, hvorvidt voksne med senfølger fra seksuelle overgreb i barndommen får den hjælp og støtte, de har ret til. Det skal en national handlingsplan rette op på.

»Først og fremmest skal de ventelister væk, og det er jo os, der har ansvaret for den del. Men den næste del af det er, at kommunerne er forpligtet til at stille støtte og hjælp til rådighed for folk med senfølger fra seksuelle overgreb i barndommen«, påpeger Pernille Rosenkrantz-Theill.

Fakta Sagen kort Politiken har de seneste par uger skrevet om manglende behandlings- og rådgivningstilbud til voksne med senfølger fra seksuelle overgreb i barndommen. Kritik rejst af Landsforeningen Spor om, at kommunerne ikke tilbyder hjælp til målgruppen. Kommunernes Landsforening svarer, at de lever op til de lovpligtige krav om rådgivning til senfølgeramte.

Tre satspuljepartier kritiserer undersøgelse fra Socialministeriet for ikke at leve op til aftalen i satspuljen. Kommunernes tilbud til målgruppen er ikke kortlagt i undersøgelsen, som socialordførere fra S, R og SF mener var en del af aftalen. De kræver derfor at fejlen bliver rettet.

Tre landsdækkende Centre for Seksuelt Misbrug yder behandling til senfølgeramte, men ventetiderne er på op over to år. Det møder kritik fra centrene selv, de senfølgeramte på ventelisten og politikere. Vis mere

I Kommunernes Landsforening forklarer kontorchef for Social og Sundhed, Niels Arendt i en mail til Politiken, at kommunerne er opmærksomme på den her gruppe mennesker, og at mange kommuner har ansat særlige koordinatorer med viden om senfølgeproblematikken.

»Mennesker med senfølger har ofte meget komplekse problematikker, som skal behandles af specialister. De specialistkompetencer har vi ikke i kommunerne. Det er blandt andet derfor, der er afsat midler til de tre Centre for Seksuelt Misbrugte, som netop kan give den højt specialiserede indsats, som der er brug for. «, skriver Niels Arendt til Politiken.



Delt ansvar

I Dansk Folkeparti vil socialordfører Karin Nødgaard, ligesom Pernille Rosekrantz-Theill, gå til kommende satspuljeforhandlinger med et mål om, at afsætte flere midler til de tre Centre for Seksuelt Misbrug, så ventetiderne bliver betydeligt kortere. Samtidig ser hun i høj grad, at senfølgeområdet skal løses i fællesskab, så ingen står alene med et ansvar.

»Vi skal se på, hvad vi kan gøre fra hver vores platform, og den platform jeg sidder på er som landspolitiker og folketingsmedlem. Jeg håber, at alle andre du interviewer, om de er fra kommunen eller regionerne, siger, at de også gerne vil påtage sig en opgave i forhold til at få reduceret det her og få sikret, at de mennesker kan få noget hjælp«, siger Karin Nødgaard.

Også i Venstre ser socialordfører Martin Geertsen alvorligt på problemet med de lange ventetider til de tre Centre for Seksuelt Misbrug. Han er derfor også klar til at diskutere, om der skal afsættes flere midler til centrene. Dog påpeger han samtidig, at centrene ikke er det eneste tilbud om behandling.

»Ansvaret ligger mange steder. Umiddelbart er det kommunerne, der har ansvaret for at løfte den sociale indsats, men vi har alle sammen et ansvar. Det gælder også os politikere på Christiansborg, der skal handle, når noget ikke fungerer«, skriver han i en mail til Politiken.

Satspuljeforhandlingerne går i gang på fredag, hvor Radikale Venstres Marianne Jelved også har sat senfølgeområdet på dagsordenen. Hun mener heller ikke, at ventetiderne er rimelige.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) er åben for at gå i dialog om flere midler til området, nu hvor flere partier viser interessen. Hun peger dog også på, at de tre Centre for Seksuelt Misbrug ikke er den eneste indsats på området.

»Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen kan give komplekse problemer, som ofte kræver hjælp og støtte fra flere sider. I sundhedssystemet tilbydes behandling til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, hvis der er tale om en psykisk lidelse. Har man sociale problemer eksempelvis som følge af seksuelle overgreb i barndommen, kan kommunen også tilbyde hjælp og støtte«.