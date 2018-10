FN’s medlemslande forpligter sig blandt andet til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed og mindske klodens CO 2 -udslip.

»Vi har famlet i blinde«: Danske fremskridt på verdensmålene skal kunne måles Vi skal vide, hvor Danmark er, for at vide, hvor Danmark skal hen. Det er tanken bag en ny indsats for at oversætte FN's verdensmål til en dansk kontekst. Det begynder med bæredygtige byer og lokalsamfund.