Familien Røpke tester FN's verdensmål For en dag bliver en del af Rådhuspladsen i København omdannet til en bæredygtig lejlighed, hvor man kan gå på opdagelse i FN's verdensmål.

Håndværkerne maler stadig, da Politiken og familien Røpke besøger de verdensmålfarvede kulisser, som i forbindelse med P4G-klimatopmødet skal omdanne en del af Rådhuspladsen til en klimavenlig lejlighed.



Emma og Anders Røpke og deres to døtre, Agnes på tre år og Stella på seks år, får en testrundvisning i lejligheden, som frit kan besøges fredag, når Danmark er vært for klimatopmødet.



Ved rundvisningens start skal familien downloade en app, som blandt andet udregner, hvor meget CO 2 familien sparer, hvis de skærer ned på bestemte fødevarer.

»Rødt kød vil manden her nok ikke gå ned på, og slik vil jeg helst ikke undvære, og kaffe kan ingen af os leve uden«, siger Emma Røpke, mens hun scroller ned gennem de forskellige valgmuligheder.



Det ender med, at Anders overgiver sig, og familien skærer ned på kødet frem for slikket. »Jeg skal jo ikke undvære det røde kød helt, men blot halvere mit indtag. Det tror jeg godt, jeg kan«.



Appen viser, at familien sparer 325 kilo CO 2 om året, svarende til 2.500 kilometer med bil, hvis de halverer deres indtag af rødt kød.

»Jeg tror faktisk, at indkøb vil være det sted, hvor vi lettest kan ændre vores vaner og leve mere bæredygtigt«, fortæller Emma. »Vi vil jo rigtig gerne, men når det ikke er praktisk eller nemt, ender vi ofte med at vælge det fra«.



Mikrogartnerier og selvrensende brusere

Familiens rundtur er begrænset af håndværkernes arbejde, men fredag er det meningen, at gæsterne skal kunne fortsætte fra lejlighedens køkken til badeværelset og videre ind i stuen og spisestuen og ud til lejlighedens drivhus.

I hvert rum bliver gæsterne præsenteret for de muligheder, der er, for at leve bæredygtigt i netop det rum. På badeværelset er der for eksempel et bruserpanel, der renser og filtrerer vandet, så det kan genbruges, og ude i drivhuset er der mikrogartnerier, hvor man kan dyrke sine egne råvarer.

De konkrete eksempler og tips til, hvad familien i praksis kan gøre for, at hverdagen bliver mere bæredygtig, er noget af det, Anders har savnet.



»Jeg har manglet det sidste step til, hvordan vi får det ind i vores familie. Hvad er det, vi kan gøre? For eksempel havde jeg aldrig hørt om den bruser, der cirkulerer badevandet og genbruger det«.

Efter besøget i de farverige kulisser er bæredygtighed kommet en smule tættere på familiens hverdag.

Ikke et københavner-koncept

Det glæder Sara Rønning-Bæk, talsperson for foreningen I Love Global Goals og ansat i Hansen & Ersbøll Agenda, som på vegne af P4G, Københavns Kommune og Udenrigsministeriet har udviklet lejligheden.



»Lejligheden skal gøre det nemt og sjovt at få øje på nogle af de ting, man kan gøre i hverdagen. Det er ikke, fordi vi skal holde op med at leve, fordi vi skal leve bæredygtigt, men vi skal lære at tage nogle mere bevidste valg – politikere og virksomheder kan ikke nå målene uden os«.

I sætter en lejlighed op for én dag. Er det bæredygtigt?



»Nej, det kan man selvfølgelig sige. Men det er planen, at lejligheden også skal ud andre steder i landet, så alle, der har lyst, kan få besøg af den. Det skal ikke bare være et københavner-koncept«.