En boligsocial indsats under Fonden for Socialt Ansvar. De har på nuværende tidspunkt 800 aktive bydelsmødre på landsplan.

Kun få ikke-vestlige kvinder er i arbejde: »Det er mit ansvar at hjælpe kvinderne med at integrere sig« Integration er ikke kun et job, siger forsker. Det er også selvtillid og ansvar, som indsatsen Bydelsmødre hjælper minoritetskvinder med.