Sagen forfra: Hvorfor er en gruppe af eksiliranere truet på livet i Danmark? Et terrorangreb i Iran, en storstilet politiaktion herhjemme og nu en varetægtsfængsel af en norsk mand med iransk oprindelse. Her er tre centrale nedslag til at forstå sagen om de truede eksiliranere i Danmark.

22. september 2018. Terrorangreb i Iran

Mindst 25 mennesker mister livet, da en militærparade i Ahvaz i det sydvestlige Iran bliver angrebet. Angrebet bakkes op af en gruppe eksiliranere i Danmark, som kæmper for en selvstændig iransk stat i det sydvestlige Iran.

Gruppen går under navnet ASMLA, Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz, og er modstandere af det iranske regime.

Ifølge den iranske avis Tehran Times lægger Iran efter angrebet pres på den danske ambassadør for at få udleveret de »kriminelle gerningsmænd«.

28. september 2018. Storstilet politijagt

Politiet slår alarm, da en sort Volvo viser »mistænkelig adfærd« i nærheden af ASMLA-gruppen, som holder til i Ringsted.



Den sorte Volvo bliver jagtet, og politiaktionen indstiller store dele af Danmarks infrastruktur; trafikken bliver lammet, broer spærret og færge- og togtrafik standset.



Det viser sig efterfølgende, at den sorte Volvo ikke har forbindelse til truslen mod ASMLA-gruppen, og aktionen var en fejlvurdering fra PET’s side.

30. oktober 2018. Mistænker den iranske efterretningstjeneste

En måned efter den store politijagt oplyser PET på et stort pressemøde, at de mistænker den iranske efterretningstjeneste for at planlægge et attentat mod en eller flere medlemmer af ASMLA-gruppen i Danmark.



En norsk mand med iransk oprindelse er varetægtsfængslet og sigtet for at have hjulpet med at planlægge attentatet. Man mener blandt andet, at han har taget billeder foran ASMLA’s lederens bopæl mellem 25. og 27. september, oplyser PET.

Tre medlemmer af ASMLA, heriblandt gruppens leder Yacoub Al Tostari, er stadig under personbeskyttelse.

PET understreger samtidig, at de ønsker at sende et stærkt signal til de iranske myndigheder, om at man ikke vil acceptere et iransk attentat på dansk jord.

Om aftenen 30. oktober oplyser udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) på et pressemøde, at regeringen hjemkalder den danske ambassadør i Iran. Samuelsen kalder hjemsendelsen »et meget stærkt og helt usædvanligt diplomatisk skridt«.

Irans udenrigsministerium afviser imidlertid Danmarks anklager om et planlagt attentat. Ministeriets talsmand, Bahram Qassemi, kalder det en sammensværgelse fra Irans fjender, som er misundelige på landets forhold til Europa.