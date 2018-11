Interview: Minister venter med reform efter svindel med satspuljemillioner Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har efter svindelsagen om over 111 millioner kroner sagt, at ændringer af satspuljesystemet er uundgåelige. Foreløbig kommer der en whistleblowerordning.

Efter at regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået forlig om at fordele 1,1 milliard kroner til børn og socialt udsatte grupper fra den såkaldte satspulje, er fokus nu rettet mod spørgsmålet:

Er det stadig den rigtige måde at fordele de mange penge på, at der hvert år politisk på Christiansborg udloddes typisk mellem en halv og en hel milliard til forskellige projekter for de svageste grupper?

Satspuljesystemet stammer fra starten af 1990’erne og har været udskældt for mange ting. For at være bøvlet for de kommuner og foreninger, der skal nyde godt af det. For at pengestrømmene er uoverskuelige. Og for at skabe usikkerhed hos projektmagerne, fordi de konstant skal søge nye penge.

Fakta Satspuljens 1,1 milliard kr. går bl.a. til: Børn, unge og familier samt senfølgeramte efter overgreb i barndommen får 440,2 millioner kroner.

Indsatser mod vold og for mennesker i krise får i alt 181 millioner kroner.

Støtte til organisationer og indsatser får i alt 81,4 millioner kroner.

Initiativer mod udsathed og mistrivsel får i alt 18,9 millioner kroner.

Initiativer med fokus på god ledelse og borgernes retsstilling får 22,6 millioner kroner. Vis mere

I forbindelse med afsløringen af, at hele pulje- og tilskudssystemet er blevet bedraget mindst 111 millioner kroner har børne- og socialminister Mai Mercado (K) selv lagt op til store ændringer.

Men ved præsentationen af den nye satspuljeaftale stod det dog klart, at det ikke sker nu.

Mai Mercado forklarer det med, at politikerne venter på resultaterne af flere undersøgelser af svindelsagen. Indtil da vil ministeren satse på at få at forebygge svindel blandt andet ved en whistleblower-ordning og indførelse af regler om god ledelse i foreningerne.

Mai Mercado, hvorfor fortsætter I med satspuljen i sin oprindelige form, nu hvor det op til flere gange er kaldt et ugennemskueligt system?



»Så længe man har den aftale bredt, er det jo den arbejdsform, vi har«.

Kan man ikke lave et mere gennemskueligt system?

»Det er vi allerede godt på vej i mod. Da jeg i 2011 begyndte at forhandle satspulje var der ikke den samme armslængde til organisationerne. Der førte man socialpolitik ud fra, hvad man troede havde en effekt. Men vi skal ikke lave socialpolitik ud fra, hvad vi tror har en effekt. For hvis ikke det virker, skal det væk - man kan ikke have så lidt respekt for socialt udsatte borgere, at man etablerer programmer for programmernes skyld. Så det har allerede nu været et langt sejt træk hen i retning af mindre kompleksitet, mere gennemsigtighed, større armslængde, og det arbejde vil jeg selvfølgelig fortsætte. Men jeg er fuldstændig overbevist om, at svindelsagen vil kaste lange skygger henover satspuljen de næste år, fordi man som politiker vil være påvirket af, at det har været muligt, at trække så store pengebeløb ud«

Hvorfor laver man ikke et andet system, så udsatte grupper ikke hvert fjerde år skal frygte at mangle penge?

»Det er jo den måde, vi har besluttet at fordele pengene på. Og så længe vi har den overordnede aftale, er det måden, man forhandler på i både Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Sundhedsministeriet og de andre ministerier, som har satspuljeaftaler«

Men kunne du forestille dig et mere langsigtet system i stedet?

»Både og. For det er vigtigt at sikre stabilitet, men det er også vigtigt af og til at stoppe op og få rydde ud i det, der ikke virker. Så man skal være opmærksom på, at hvis man har en længere horisont, så kan man også risikere, at have indsatser, som ikke leverer det, de egentlig skal, så derfor er det jo selvfølgelig en balance«

Er beslutningen om fordeling af penge til de svage ikke i højere grad et politisk spil end en faglig beslutning?



»Jeg vil faktisk sige tværtimod. Det har rigtig stor betydning, når vi eksempelvis laver et investeringsprogram, at det ikke er politikerne, der sidder og kommer med forslag til, hvad investeringsprogrammet skal indeholde. Det er en faglig følgegruppe, som består af dem, der ved allermest på området, og som kommer med forslagene. Så det bliver ikke på baggrund af vores mavefornemmelse, men en faglig indstilling«