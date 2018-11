De bemandede legepladser i København er reddet Syv partier har i dag landet en aftale, der befrier de bemandede legepladser og offentlige toiletter fra at blive sparet væk.

På et møde på Københavns Rådhus har syv partier besluttet at droppe den forelagte spareplan, der ellers skulle have afskediget 83 medarbejdere fra kommunens bemandede legepladser og toiletter. Det er Socialdemokratiet, Radikale, Venstre, SF, DF og Liberal Alliance, der står bag aftalen.

De har gravet dybt i budgettet for at finde de manglende 37,4 millioner kroner, der skulle til for at redde bemandingen, men det har de fundet til glæde for gruppeformand Lars Weiss (S):

»Vi kan ikke være med til at skære på toiletterne og de bemandede legepladser med de konsekvenser, det ville have, for det er institutioner, som de københavnske børnefamilier virkelig har taget til sig, og så måtte vi bare finde pengene nogle andre steder«, siger han.

Overlevelsen har ikke været helt gratis for bemandingen på legepladser og toiletter, men i stedet for at fyre 83 medarbejdere, bliver der kun fyret 25.

Derudover har partierne besluttet at spare på kommunens administration, og selvom det i følge Lars Weiss er »lidt poppet sagt«, så handler det helt lavpraktisk om at prioritere de varme hænder fremfor de kolde, hvilket politikerne hele vejen rundt er enige i.

Gruppeformand Steen Munch (V) er også positiv stemt overfor at administrationen bliver skåret:

»Jeg er ganske tilfreds med, at vi opnår de nødvendige besparelser ved at sænke de administrative omkostninger i forvaltningen. Således kommer københavnerne ikke til at mærke forringelser i byens tilbud, hverken på bemandede toiletter, på legepladser eller på de puljemidler, som er afsat til at lappe akutte huller i vejene«.

Mindre Ren By

Så er forvaltningens og politikernes rejseaktivitet også blevet sparet på. De har årlige indlands- og udlandskonferencer, som de i budgettet for 2019 har valgt at skære ned på.

Og sidst men ikke mindst rammer sparekniven Ren By-kampagnen, som ellers fylder en del i gadebilledet og minder alle københavnerne om, at skraldet ikke skal flyde i gaden, selvom vi har gadefejere.

Der bliver skåret betydeligt i reklameaktiviteten, og selvom kampagnen har vist sig at have virkning på en renere by, mener Lars Weiss, at politikerne har ofret det rigtige:

»Hvis man ser på de besparelsesforslagene, hvor der også var reduktion af byinventaret dvs. bænke og skraldespande, så har skraldespandene langt større betydning for om byen er ren, end om Københavns Kommune har leget plads på buslæskur, for at fortælle københavnerne, at de skal smide deres skrald i skraldespanden«