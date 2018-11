Eleverne på Det frie Gymnasium strejker: »Vi ved ikke, om vi når at blive 30 eller 40. Om vi overhovedet kan få børn«

FOR ABONNENTER

Indgangen til Det frie Gymnasium på Nørrebro i København er spærret af en stor træbænk, hvor to elever holder vagt. Ingen lærere får lov til at undervise på gymnasiet i dag. Det har eleverne sørget for. De første mødte allerede klokken syv i morges for at fortælle lærerne, at de lige så godt kunne tage hjem igen.