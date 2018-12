Klimaildsjæl: Majken Bilslev-Jensen sagde sit job i bankverden op. Nu er hun en klimaildsjæl

»Der findes kun den her verden, der findes kun den her verden…«



Da Majken Bilslev-Jensen var barn, messede hun ofte ordene til sig selv i spejlet. Hun stod helt tæt på glasset, så pupillerne udvide sig og blev vildt bange.

Hun forstod aldrig, hvorfor hun gjorde det. Eller hvorfor det skræmte hende. Men måske kunne hun allerede dengang mærke, at der var noget galt.

»Jeg tror måske, det handler om, at jeg godt vidste, at jorden er unik. At vi ikke kender til andre planeter, der kan holde på liv som vores«, siger 36-årige Majken Bilslev-Jensen, der sidder i køkkenet i sin lejlighed på Nørrebro i København.

I ti år arbejdede hun med investeringer i storbanker som Nordea og Danske Bank. Men der manglede en dybere mening med jobbet. Derfor valgte Majken Bilslev-Jensen at sige det sikre job op og begynde på en kandidat i miljøøkonomi. På det nye studie fik hun kendskab til de såkaldte tipping points, som vendte op og ned på hele hendes opfattelse af klodens tilstand.

Et tipping point er det punkt, hvor klimaet ændrer sig så fundamentalt, at vi ikke længere kan vende tilbage til udgangspunktet.

»Jeg anede overhovedet ikke, at de eksisterede. At en lille temperaturstigning kan få det hele til at gå amok. Det gik lige i maven«, fortæller Majken Bilslev-Jensen og folder hænderne om vandglasset på bordet.



»Jeg har altid tænkt, den der Paris-aftale, plus minus to grader, det gør vel ikke så meget«.

Det var umuligt for Majken Bilslev-Jensen at gå rundt med den nye viden uden at gøre noget. Hun snakkede med sin mand om det. Om at deres piger måske ikke ønskede at få børn, hvis der ikke var nogen sikker fremtid på jorden. Det slog hende helt ud.

Flyrejser eller oksekød

Først begyndte Majken Bilslev-Jensen at poste opslag på Facebook med råd til, hvad man selv kan gøre for klimaet.

»Jeg synes, der var en jungle af klimaråd, fra at vaske på 40 grader til at hækle sine egne karklude. Jeg ville gerne finde de råd, som er mest effektive, og som man kan gøre nu og her«, siger Majken Bilslev-Jensen og åbner sin bærbare computer på køkkenbordet. Hendes skitse til en ny CO2-beregner ligger klar i et Excelark.

»Det specielle ved den her beregner er, at den kommer med forslag til, hvor man kan spare«, fortæller Majken Bilslev-Jensen, som har brugt sin erfaring med kvantmodeller til at udvikle den.

»Jeg har ikke kunne finde andre beregnere, heller ikke internationalt, som kan det«.

Majken Bilslev-Jensen kører musen over arket, hvor der er fem kategorier, man kan prioritere. For eksempel kan man sætte flyrejser over oksekød, og så vil det blive taget med i beregningerne, forklarer hun.



»Jeg er jo stadig lidt ny i det her klima. Men jeg synes, der er en tendens til, at så skal man være veganer eller slet ikke køre i bil eller aldrig flyve. Her kan man prioritere, hvordan man vil spare. Det er ikke enten eller«.

Men nytter det overhovedet noget, at vi hver især gør de her småting?

»Det gør det. Det har jeg regnet på«, svarer Majken Bilslev-Jensen prompte. »Man kan sænke sit klimaaftryk med en tredjedel, hvilket er ret godt. Men to tredjedele skal komme fra politisk side«.

3 klimaråd fra Majken Bislev-Jensen Skift til en grøn pension. Op til 10 procent af vores pensionsopsparinger er investeret i olieselskaber. Køb færre ting og sager og brug pengene på lokale oplevelser i stedet. Spis mindre kød - eller kylling i stedet for oksekød, og begræns flyrejserne til 1-2 europæiske rejser om året.

Naturen skal med i regnestykket

Derfor begyndte Majken Bilslev-Jensen også at engagere sig politisk. Hun oprettede Facebook-gruppen Klimanetværket, hvor medlemmerne kan diskutere nye ideer. Det var også her, at hendes borgerforslag ’Klimaopråb’ blev udviklet.