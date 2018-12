Klimaildsjæl: »Vi er i samme båd. Hvis den synker, går det ud over os alle sammen«

»Vi er i samme båd. Hvis den synker, går det ud over os alle sammen. Vi kan ikke bare lukke os inde i vores store huse med store fladskærms-tv og store biler og så tro, at verden udenfor ikke betyder noget. For det gør den«.

På et tidspunkt var Morten Risom opsat på, at løsningen kom fra en teknisk indgangsvinkel. At vi gennem smart teknologi kunne gøre det let at leve bæredygtigt. Men han er ikke længere i tvivl om, at en stor del af det handler om os mennesker. Om vores tilgang til forbrug.

»Teknologien kan gøre noget, men det er lige så vigtigt eller vigtigere, at der er en efterspørgsel for at få nogle bæredygtige valg«, siger han.

Sommeren på båden gjorde Morten Risom klogere på, hvor han selv kan leve mere bæredygtigt, og hvor han ikke kan. For eksempel er det rart at have en lejlighed, hvor der er to rum, så man kan gå ind og lukke døren. Det kan man ikke på et skib. Men han har ikke behov for 100 kvadratmeter, 2 fjernsyn eller meget elektronik omkring sig.



»For man kan faktisk finde fin underholdning i mennesker og naturen«, siger han og trækker ned i huen. Så snart sommeren kommer, skal han ud at sejle med ’Fællesskibet’ igen.