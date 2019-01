Folk flokkes om den røde DSB-disk på Hovedbanegården i København. Men der er ikke meget hjælp at hente. Ingen af DSB-medarbejderne ved, hvornår det næste tog over Storebæltsbroen kører, da vi møder dem. Senere har DSB oplyst, at al togkørsel over Storebælt er aflyst resten af dagen.

I morges blev et IC4-passagertog ramt af en løs genstand fra et forbikørende godstog på Storebæltsbroen. Seks personer er omkommet efter ulykken, som også har kvæstet 16 mennesker i lettere eller moderat grad.

55-årige Helle Laursens tog måtte vende om ved Korsør. Nu er hun tilbage på Københavns Hovedbanegård, hvor hun venter på det næste tog mod Jylland. Foto: Sonja Furu

Helle Laursen sad i et tog på hjem vej til Holstebro, men ved Korsør måtte toget vende om igen.



»Det er jo tragisk, at der er seks personer, der har måtte lade livet. Så vi har ikke noget at pive over. Men jeg vil gerne hjem«, siger hun.

»Jeg skal gerne på arbejde i morgen, men nu må vi se«.

Foto: Sonja Furu Jens Honoré på 63 år skal hjem til Odense. Toget er aflyst, men det tager han ikke så tungt. »Ellers svømmer jeg bare over«.

Jens Honoré har fejret nytår på Oslo-båden og skal med toget hjem til Odense. På tavlen står der, at toget 10.50 er aflyst, og han ved ikke, hvornår det næste kører.

»Men det går nok«, siger han. »Ellers svømmer jeg bare over. Der er ingen, der har gjort det med vilje, så må vi tage den derfra. Verden falder ikke fra hinanden, fordi man skal vente et par timer«.

Foto: Sonja Furu 19-årige Rebecca Haugaard kom med et tog fra Jylland i morges. Hun er lettet over, at det ikke var toget i ulykken.

Rebecca Haugaard er taget til København for at få lavet et visum. Hun var med det tog, der gik en time før togulykken.

»Min far ringede tidligere. Han var virkelig, virkelig bange for, at det var mit tog, der var ramt«, fortæller hun. »Men jeg havde taget det, der gik en time før - heldigvis. Så betyder det ikke så meget, at jeg nu skal vente på toget tilbage«.

Foto: Sonja Furu 20-årige Rasmus Brobæk bruger ventetiden på at læse op. »Der er jo ikke rigtig noget, man kan gøre«.

Rasmus Brobæk har holdt jul i København og skal hjem til Odense.



»Det kommer jeg nok ikke foreløbigt«, siger han. »Rejseplanen siger ikke særlig meget, og der står ikke noget på tavlen. Mit gæt er, at jeg i hvert fald skal vente nogle timer. Men det er okay. Jeg må bare bruge ventetiden på at læse op. Der er jo ikke rigtig noget, man kan gøre. DSB kan ikke gøre så meget lige nu. Det er ikke deres skyld«.

Foto: Sonja Furu Birthe Dueholm på 64 år ved ikke, hvornår hun kommer hjem til Jylland. Men i forhold til det, der er sket, betyder ventetiden ikke noget.

Birthe Dueholm har hjulpet sin søster med at flytte i København. Hun skulle med toget til Jylland 10.52. Hun ved ikke, hvor længe hun skal vente. Men det generer hende ikke.

»Jeg kommer bare senere hjem. Det betyder jo ingenting i forhold til det, der er sket. Og hvis det ikke er i dag, bliver min søster nok bare glad for, at jeg kan hjælpe lidt mere med flytningen«.