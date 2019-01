Skattefradrag skal lokke flere op på cyklen

Cyklistforbundet vil råbe politikerne op med fire politiske forslag: Et særligt skattefradrag til cyklister, billigere elcykler, en lavere fartgrænse og en fast statslig cykelpulje.

Forslagene skal forbedre forholdene for tohjulede trafikanter, og få flere til at vælge cyklen fremfor bilen.

Seniorrådgiver hos Via Trafik Rådgivning, Pablo Celis, er dog skeptisk, når det kommer et særligt skattefradrag for cyklister. Han tvivler på, at et fradrag kommer til at rykke ved ret meget.

I dag kan alle med mere end 12 kilometer til arbejde få et kørselsfradrag. Ligegyldigt hvilken transportform de bruger. Men Cyklistforbundet foreslår et særligt fradrag for cykelpendlere, der har mere end tre kilometer til arbejde.

»Det overrasker rigtig mange, at man allerede i dag kan få et skattefradrag for at cykle på arbejde«, siger Pablo Celis og understreger, at det er meget få cyklister, der benytter sig af det fradrag.



»Jeg tror sådan set ikke, at folk vælger at cykle på grund af et skattefradrag. De gør det, fordi det er hurtigt og nemt. Og fordi de slipper for at bruge penge på en bil eller offentlig transport«.

Ud over et skattefradrag vil Cyklistforbundet lokke folk op på cyklen med billigere elcykler. Helt konkret opfordrer de politikerne til at afsættes 200 millioner til en elcykelpulje.

Niels Hoe, der rådgiver i mobilitetsløsninger gennem sit firma HOE 360 Consulting, mener også, at billigere elcykler kan trække folk ud af bilerne og op på cyklen. Han fremhæver de gode erfaringer fra forsøgsordninger.

»Det har vist sig, at når først folk har prøvet en elcykel, cykler de mere end før. Det gælder også bilister, som har deltaget i projekter, hvor de har kunnet afprøve en elcykel over en periode. En god del stopper med at bilpendle og fortsætter som cykelpendlere«.

Farten skal ned

Et af de andre forslag fra Cyklistforbundet er at få farten for biler ned. Det skal være nemmere for kommuner at sætte en fartgrænse på højst 30 kilometer i timen. For eksempel i byområder med mange gående og cyklister.

Forslaget falder ikke i god jord hos bilisternes interesseorganisation FDM. De mener, man bør vurdere farthastigheden på de enkelte strækninger - ikke i hele områder.

»Man kan ikke bare tage en passer, slå en cirkel om et område og så bestemme farten ud fra det«, siger juridisk rådgiver hos FDM Dennis Lange. »Det skal gerne være sådan, at farthastigheden er kommet til på grund af en faglig vurdering og ikke et politisk ønske om at gøre det uattraktivt at have bil«.

Det sidste forslag fra Cyklisforbundet er en fast cykelpulje. Historisk har der været afsat penge til forskellige statslige cykelpuljer. Men forbundet foreslår en fast pulje på 200 millioner kroner, som kommuner årligt kan søge.

Trafikforsker ved Aalborg Universitet Harry Lahrmann er ikke tvivl om, at en fast cykelpulje vil virke. Men han mener, at det problematiserer kommunernes selvstyre.

»Det vil da helt klart betyde, at kommunerne i højere grad vil prioritere cykelinvesteringer. Men det går jo også udover det lokale demokrati, fordi det skubber det i den retning som landspolitikerne vil, og ikke den retning som borgerne vil lokalt«.

Nyt råderum fra 2021

Transportminister Ole Birk Olesen har ikke haft tid til at kommentere Cyklistforbundets forslag. Men i en mail til Politiken skriver han, at alle cykelpuljer på nuværende tidspunkt er fuldt udmøntede.