Cyklist om billigere elcykler: »Det er en virkelig fed idé« 

De tohjulede trafikanter strømmer over Cykelslangen ved Fisketorvet i København. På vej på arbejde. Cyklistforbundet har forslået et særligt skattefradrag til cyklister og billigere elcykler. Politiken er ude på broen for at høre morgentrafikanterne, hvad de tænker om det.

Det går stærkt for sig fredag morgen.



På cykelbroen bag Fisketorvet i København drøner den ene cyklist efter den anden over broen. De fleste er på vej til arbejde og til møder, uden at have tid til at tale med Politiken.



En ung mand cykler med kurven fuld af morgenbrød fra Lagkagehuset. En anden cykler med sit barn foran på styret - sikkert på vej til at aflevere den lille i børnehave, før ugens sidste arbejdsdag begynder.

En af dem, der giver sig tid, er Lars Nørgaard. Han er på vej til sit arbejde på Islands Brygge. Politiken spørger, hvad han tænker om Cyklistforbundets forslag om billigere elcykler.

»Jeg har ikke en elcykel og skal heller ikke have en. Ikke de første mange år i hvert fald. Jeg vil hellere cykle på den her«, siger han og kigger ned på sin sorte racercykel.

Bekymrer det dig, at der kommer flere elcykler på cykelstierne?

»Jeg synes, det er et problem på cykelstierne. Der er kommet flere af dem der, der kører hurtigt uden at vide, hvordan de kører. Jeg ser flere af de der elcykler, der kører forholdsvis stærkt – det gør jeg også. Men de er ikke vant til at cykle med den fart, og det er et problem«.

Lars Nørgaard cykler 10-15 kilometer hver dag. Det synes han ikke er meget. Han plejede at cykle meget mere, men der er ikke længere så langt til arbejde.



Et større skattefradrag til cyklister, som Cyklistforbundet har foreslået, ville ikke ændre noget for ham.



»Jeg cykler jo alligevel hver dag«, siger han, før han svinger benet over cyklen og fortsætter over broen.

Elcykler til ældre og lange ture

En anden cyklist på vej over broen er Anja Langhede. Politiken spørger om, hun ville bruge et større skattefradrag.



»Ja, men hvad er det helt præcis, man trækker fra?« spørger hun. »Det er jo gratis at cykle«.



Politiken forklarer, at det er et skattefradrag på 5.000 kroner for cyklister, der har mere end 3 kilometer til arbejde.



»Ja, o.k. Det lyder da dejligt«, siger Anja Langhede. Hun cykler 5 kilometer til arbejde hver dag.



Hun synes også, at det lyder godt med billigere elcykler. Selv om hun ikke selv ville købe en.



»Jeg tænker, det er godt for de lidt ældre. Eller hvis man har længere til arbejde, end jeg har«.

Pengene kunne bruges bedre

Tæt på cykelbroen er Signe Fage Jensen ved at parkere sin cykel. Hun har cyklet 7 kilometer fra Nordvest til sit arbejde på Aller Medier. Det ligger for enden af cykelbroen. Hun synes, det er en fin tanke med et skattefradrag til folk, der cykler mere end 3 kilometer.



»Men jeg har lidt svært ved at se, hvordan det skal fungere i praksis«, siger hun. »Og så tror jeg måske ikke, at det batter i det store hele. For dem, der ikke gider at cykle, gider heller ikke at cykle, fordi de får 500 kroner for det. Det tror jeg bare ikke«.

Hvis hun skal være helt ærlig, synes hun hellere, at pengene skal bruges på noget andet.



»Det er et ret nemt at tage cyklen, hvis man gerne vil være grøn. Nu ved jeg ikke, hvor mange penge Cyklistforbundet foreslår at bruge på fradraget. Men hvis vi skal snakke klima, så var det måske bedre at bruge dem på noget andet. For eksempel solceller eller klimaafgift på kød«.

Cyklistforbundet foreslår også et tilskud til elcykler, så de bliver billigere. Hvad tænker du om det?

»Det, synes jeg, lyder megagodt. For jeg tror de lidt længere afstande holder mange tilbage. Jeg har en kollega, som bor lige ved siden af mig. Og hun er sådan: ’der er simpelthen for langt at cykle’. Hvis hun fik en elcykel, så ville hun jo ikke have noget problem med at cykle«, siger Signe Fage Jensen og låser sin cykel.

»Det er en virkelig fed idé. Det skal de gøre«.