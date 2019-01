Til sommer er Jyllinge Nordmark fri for søvnløse nætter med oversvømmelser

Flere kystsikrer sig

Et nyt stort kystprojekt ud for Avedøre Holme, der i 2040 kommer til at bestå af ni øer, blev i denne uge præsenteret. Ud over at være et flydende erhvervskvarter skal det nye kystsikringsprojekt beskytte Hvidovre Kommune mod at blive oversvømmet. Projektet bliver til i et samarbejde mellem Københavns Kommune, Hvidovre Kommune og regeringen.

Flere andre kommuner har lavet planer om at blive kystsikret mod de faretruende vejrforhold, der hvert år forårsager oversvømmelser. Ud over Roskilde Kommune er blandt andre Køge Kommune i gang med at sikre hele deres 11 kilometer lange kyst.

