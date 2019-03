»Min største drøm er at få en stor familie og et almindeligt godt liv«

Temaside om anbragte børn. Nyheden er, at anbragte børns rettigheder ikke opfylder kravene fra FN's børnekonvention. Alt for mange anbragte børn og unge på institution føler sig ikke hørt, set og anerkendt. De bor ikke i et miljø, hvor de kan sige, hvad de mener og føler. Mange af dem føler sig heller ikke inddraget i beslutningen om, hvor de skal hen som anbragt. Børnene, Sara (16) og Naeema (10), er hovedfortællingen, fordi de selv sætter ord på, hvordan de føler sig anerkendt, respekteret, set og hørt i alle dele af deres hverdag. De bestemmer selv, hvad de tager på af tøj, om de vil gå til gymnastik, hvornår de vil være udenfor eller har brug for en pause på værelset. Og vigtigst så tør de sige fra og stampe i jorden.