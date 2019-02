Ekspert: Opsøg de danske IS-krigere. De har brug for hjælp

Spild ikke tiden på snak om, hvorvidt de danske IS-jihadister vender hjem. De kommer – og I gør klogt i at opsøge dem, før de falder i et hul i Danmark, siger en amerikansk ekspert.

Vent ikke på, at IS-jihadisterne dukker op i slipstrømmen fra Irak og Syrien. Find dem selv, tag kontakt, og gå i gang med et program for afradikalisering.

Tænketank Quilliam Quilliam er en britisk tænketank med fokus på anti-ekstremisme og afradikalisering, både i vestlige og muslimske samfund. Tænketanken har også en amerikansk afdeling, som arbejder for at modvirke voldelig fortolkning af islam og for at hjælpe radikaliserede tilbage i samfundet. Mohammed Fraser-Rahim er direktør for Quilliams amerikanske afdeling.

Det er i hvert fald dr. Fraser-Rahims råd. Forebyggelse af ekstremisme og afradikalisering er hans speciale og hans job.

I er nødt til at indse, at der var en grund til, at nogle af jeres egne tog afsted i krige i Syrien og Irak … Mohammed Fraser-Rahim

Han synes, det er tidsspilde at diskutere, om de frivillige jihadister, solidaritetsarbejderne og medrejsende kvinder overhovedet skal vende hjem. »De vender hjem, før eller siden. De kan ikke blive i Syrien eller Irak. De har heller ikke andre steder at rejse hen. Og hvis de er statsborgere, er det deres ret at vende tilbage, uanset hvad de har lavet i Syrien og Irak«.

Nogle af dem skal for en dommer og i fængsel. Andre skal i gang med en dansk hverdag, og både den ene slags og den anden skal tages imod, siger Fraser-Rahim. Ikke kun for deres egen skyld, men også for samfundets.

Hans opfordring er derfor stik modsat: »Find ud af, hvor ekstremisterne eller de radikaliserede befinder sig nu. Opsøg ekstremisterne. De har brug for hjælp. Det danske samfund har brug for, at de tager imod hjælpen«.

Grund til radikalisering

Fraser-Rahim arbejder med antiekstremisme for tænketanken Quilliam. Før arbejdede han med anti-terror for det amerikanske ministerium Homeland Security. I dag er han leder af Quilliams amerikanske afdeling. Han forsker, men er også praktiker i udfordringen: at få radikaliserede tilbage på sporet.

Han har arbejdet i Afrika, i Asien, i Mellemøsten, i USA. Han er selv muslim. Fornavn: Mohammed.

»I er nødt til at indse, at der var en grund til, at nogle af jeres egne drog ud i krige i Syrien og Irak«, siger han. »De færreste af dem var rejst, hvis deres liv fungerede fremragende derhjemme«.

Han lægger vægt på, at der ikke er én grund til radikalisering, heller ikke en fiks måde at få dem på sporet igen.

»Mange af dem har været drevet ud i radikalisering af en kombination af omstændigheder. Arbejdsløshed, oplevelsen af udstødning, måske dårligt fungerende familier, møder med racisme eller forskelsbehandling. For nogle har det ene fyldt mere end det andet. Det har skubbet dem ud. Samtidig har et radikaliseret miljø trukket dem ind, fornemmelsen af at blive en del af et større projekt, stolthed ved at gøre noget for sin identitet – og så videre«.

Danmark er nødt til at tage det hele alvorligt, mener han. For problemet er dels, at de kunne have ret i, at de var ramt af udstødning, arbejdsløshed, dårlige familier, racisme, forskelsbehandling. Måske var det fuldstændig korrekt. Og måske er det stadig deres virkelighed, når de vender hjem. Nu er det under alle omstændigheder i samfundets interesse at få dem overbevist om, at de i dag bliver taget alvorligt.

Det lyder enkelt. Det er det ikke, medgiver Fraser-Rahim.

Danskhed og islam på en gang

»Der er ikke én løsning for alle, ingen one size fits all«, siger han. Uanset om det er 10 eller 50 eller 130, der vender hjem fra Syrien og Irak, skal de have individuel hjælp, hver for sig, mener han.

»Og samfundet er nødt til at begynde at samarbejde med det muslimske samfund. Nødt til at arbejde sammen med de religiøse menigheder. Nødt til at fremme det dansk-muslimske i stedet for at lade de muslimske samfund passe sig selv eller endnu værre: holde dem ude af fællesskabet«.