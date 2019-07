Tag med på tidsrejse: I dette interview fra 1935 taler 50-årige Karen Blixen »med stenkulsøjne spruttende af liv« om, at hun helt fra barnsben har moret sig med at finde på historier – og om at hun skrev sin debut på engelsk, fordi hun ikke troede på, at danskerne ville være interesserede i ’Syv fantastiske fortællinger’.

