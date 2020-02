Kraftig blæst: DMI råder borgere til at fjerne skrammel og trampoliner fra haverne og blive indendørs i de værst ramte områder

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det voldsomme blæsevejr, der rammer Danmark søndag eftermiddag kan give borgere våde tæer ved Vesterhavet og forårsage flyvende trampoliner fra haver landet over. Det fortæller Bolette Brødsgaard, der er vagthavende meterolog hos Danmarks Meteorologiske Institut søndag formiddag.​​

»Hvis man har løse genstande eller trampoliner liggende i haven, skal man se at få det væk, så de ikke flyver ind til naboen eller ud på vejen og rammer nogen. Jeg ville nok holde mig indendørs i dag, hvis jeg boede på vestkysten, og hvis man skal ud i resten af landet, skal man være ekstra opmærksom på grene, der er faldet ned på vejen«, siger hun.

DMI har varslet vindstød af storm- og orkanstyrke fra sydvest gældende for den vestlige del af Jylland, men regner ikke med, at der er risiko for storm- og orkanstyrke i resten af landet, fortæller Bolette Brødsgaard. Men det bliver ikke til en storm i Danmark ligesom stormen ’Ciara’, der har ramt Skotland og England i denne uge.

Vindstød af stormstyrke overskrider 24,5 meter i sekunder, og vindstød af orkanstyrke overskrider 32,6 meter i sekundet, ifølge DMI.

Vindblæst vinterferie

Det voldsomme vejr kommer til at toppe i tidsrummet søndag eftermiddag til sent søndag aften, ifølge DMI’s prognoser. Men Danmark slipper ikke for en vindblæst vinterferie. Blæsevejret fortsætter hele næste uge.

»Stormlavtrykket kommer fra syd, og det kommer til at gå op til det sydlige Norge, hvor der dannes et nyt dybt lavtryk ved Island i starten af næste uge. Det betyder, at vi i Danmark vil opleve, at vinden drejer over i vest og fortsætter med at være meget kraftig. Det betyder hård vind til kuling i næste uge, men der er endnu ikke kriterier for en varsling endnu«, siger Bolette Brødsgaard.

En varsel fra DMI betyder, at der er tale om farligt vejr for et eller flere danske landområder. Varsler kan sendes ud op til 36 timer inden farligt vejr forventes. Farligt vejr kan eksempelvis være storm, isslag og tåge.

Når det gælder vind, skal der være tale om en middelvindhastighed, der overskrider stormende kuling på 20,8 meter i sekundet for, at DMI sender en varsel ud til den danske befolkning.

Her kan du få et overblik over, hvordan vejret påvirker transportmuligheder i dag.

Broer

Øresundsbroen har søndag formiddag frarådet kørsel med vindfølsomme køretøjer på Øresundsbroen. På Twitter har Øresundsbroen meldt ud, at der er risiko for, at broen lukker fra 14-tiden på grund af den kraftige blæst, men vurderingen kan ændres. Du kan følge opdateringer omkring færdsel på Øresundsbroen her.

På Storebæltsbroen bliver der også frarådet kørsel med vindfølsomme køretøjer, og der gælder en hastighedsbegrænsning på 80 kilometer i timen søndag, skriver Ritzau. Det ventes at gælde frem til klokken 23 søndag aften, men du kan løbende følge med i udviklingen her.

Også Ny Lillebæltsbro er ramt af den kraftige vind, hvor en campingvogn er væltet og har spærret to vognbaner i den østlige retning, oplyser Fyns Politi om på Twitter. Campingvognen er fjernet igen, og ingen er kommet til skade, men Vejdirektoratet fraråder nu også kørsel med vindfølsomme køretøjer på Ny Lillebæltsbro.

Alssundsbroen og Sallingssundsbroen er også netop blevet tilføjet til listen af broer, hvor man ikke skal køre over med vindfølsomme køretøjer.

Færgeafgange

Adskillige færgeafgange er ifølge Ritzau aflyst. Blandt andet mellem Hirtshals og Kristianssand, Frederikshavn og Göteborg, Gedser og Rostock, Rønne og Ystad og Marstal og Rudkøbing.

Du kan følge med i alle aflysninger af færger og eventuelle lukninger af broer på Vejdirektoratets trafikkort.

Flytrafik

I Københavns Lufthavn er der ikke blevet aflyst flyafgange på grund af det danske blæsevejr. SAS og British Airways har dog aflyst i alt fem afgange fra København til London på grund af stormen ’Ciara’, der rammer England søndag. Det fortæller Kenni Leth, der er pressechef i Københavns Lufthavn.

»Som det ser ud lige nu forventer vi ikke, at der er nogle afgange, der bliver aflyst på grund af det danske vejr, men vi følger selvfølgelig situationen nøje«, siger han.

Man kan følge Københavns Lufthavn og få overblik over flyafgange her.